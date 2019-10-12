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مرأة

كارثة صحية.. لا تتناول الطعام في المواصلات لهذه الأسباب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
كارثة صحية.. لا
كارثة صحية.. لا تتناول الطعام في المواصلات لهذه الأسباب
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آية التيجي
أكدت دراسة جديدة أجريت في كلية الثالوث في كامبريدج، أن تناول الطعام في المواصلات أو خلال التنزه، يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

لذا أكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يجب حظر تناول الطعام في وسائل المواصلات، وذلك لمنع الناس من تناول الوجبات الخفيفة خلال الذهاب.

وتابع الباحثون، على تناول الطعام في المواصلات يدفعنا إلى تناول السناكس، أو الشوكولاتة، أو الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، والتي قد تسبب في زيادة نسبة السكر في الدم، والإصابة بالسمنة المفرطة، وأمراض القلب، والضغط.

وقالت الدكتورة دام سالي المشرفة على الدراسة، إلى تناول الطعام غير الصحي في المواصلات، أو خلال الذهاب إلى الجامعة، يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن بنسبة تتعدى 50%، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت سالي، إلى أنه يجب على الحكومات أن تفرض عقوبات على الأطفال والكبار، وحظر إعلانات الوجبات السريعة من الأماكن العامة، وبالأخص المراهقين بعدم تناول الأطعمة في المواصلات، أو المشروبات الغازية، وذلك للحفاظ على الأطفال من إصابتهم بالأمراض المزمنة، بسبب السمنة.

ومن جانبها أثبتت، أن تناول الوجبات الخفيفة هو سبب زيادة السعرات الحرارية لدى الأطفال والبالغين، حيث يمكن استبدال هذه الأطعمة والمشروبات بالمياه في المواصلات وخلال التنزه، والذي يمكن أن يساهم في تقليل الوزن.
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