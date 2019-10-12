بوتين: مستعدون للخروج من سوريا في هذه الحالة

ذكرت قناة "العربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد شرطًا أساسيًا لإخراج القوات الروسية من سوريا.



وقال بوتين: "مستعدون للخروج من سوريا عندما تطلب منا حكومة شرعية جديدة ذلك".



وكان بوتين قد حذر أمس من احتمال فرار متشددي تنظيم داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية هناك.



وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.