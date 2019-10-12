عثمان شعلان يعلن عن تأسيس مقر دائم لجامعة الطفل بالزقازيق

أعرب الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته البالغة بمستوى طلاب جامعة الطفل، وأن جامعة الطفل هذا العام استقبلت أطفالًا من خارج محافظة الشرقية، ويعد ذلك دليلا قويا على تميز منظومة وفريق عمل الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة الزقازيق بصدد تأسيس مقر دائم لجامعة الطفل مزود بحديقة ووسائل ترفيهية طبقا لأحدث المواصفات.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم في احتفالية استقبال الدفعة الخامسة من الطلاب الجدد بجامعة الطفل، الذي يبلغ عددهم 200 طالب وطالبة بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة نهلة الجمال نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عاطف عامر منسق جامعة الطفل ، وفريق العمل بجامعة الطفل د. أكمل شوقي وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عماد حشيش الأستاذ بكلية الطب البيطري .





وأضاف الدكتور شعلان ، أن الجامعة تقدم كل الإمكانيات لجامعة الطفل من خلال توفير قاعات مزودة بأحدث الأجهزة، مقدما الشكر لأولياء الأمور لحرصهم علي التواصل عبر شبكة الإنترنت في برنامج أطفال علماء المستقبل والتي يتضمن الدراسة للعلوم الهندسية والطبية والبرامج البيئية وبرامج المياه ، إضافة برامج الإدارة ،و ريادة الأعمال ، والصحافة والإعلام ، والميكاترونك.





من جانبه قال الدكتور عاطف عامر، أن جامعة الطفل سوف سوف تشارك بـ 31 مشروعا فنيا وعلميا في معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي ينظم علي أرض المعارض بالتجمع الخامس بمشاركة الجامعات والمؤسسات المصرية يومي 24 ، 25 أكتوبر الجاري.





وطالب الدكتور عامر أولياء الأمور بأهمية الحضور كأساس للاستمرار في الدراسة بجامعة الطفل، وخلال الاحتفالية، قدم الأطفال فقرات غنائية متنوعة في حب مصر.