Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعهم الطارئ لبحث العدوان التركي على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
Advertisements
نادر سمير و ميس رضا
بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية، برئاسة العراق، وذلك لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة العربية استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ويأتى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بطلب من مصر، وتأييد عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والكويت، لبحث العدوان التركى وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وكانت مصر قد أدانت مصر بأشد العبارات العدوان التركي، وقالت وزارة الخارجية، أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكدت على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذرت من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفى نفس الإطار، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاعتداء التركي علي السيادة والأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه وأن نتائجه ستكون سلبية وعديدة ، مشددًا على أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية قد أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وصعبت من إمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد.

من جانبه أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في الجامعة العربية وهي سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد احتضانها لمحمد صلاح.. اكتشف اسرار جمال أليساندرا أمبروسيو

علي جمعة يحذر من وضع شيء واحد في الكفن ودفنه مع الميت بالقبر

الإفتاء توضح حكم رسم التاتو الدائم للرجل والمرأة.. فيديو

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

ماذا يحدث للجسم بتناول تفاحة واحدة

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور