فكر كويس قبل ما تحملها.. مشكلة كبيرة في لعبة Call of Duty.. تفاصيل

تعتبر لعبة نداء الواجب "Call of Duty"، واحدة من أكثر الألعاب شهرة في التاريخ على منصات اللعب المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، والتي تقدم كل سنة تجربة جديدة للاعبين منذ بدايتها في عام 2003، ولكن مع الإصدار الخاص باللعبة على جهاز الكمبيوتر لاسيما مع محتوى نسختها "Modern Warfare"، قد يتضرر نظام التشغيل الخاص بك بسببها.



وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تتطلب نسخة "Modern Warfare" من لعبة كول أوف ديوتي مساحة تخزينية كبيرة على جهاز الكمبيوتر، فيما تصل إلى 175 جيجابايت، مما يفوق حجم التثبيت لأى لعبة أخرى منافسة لها، حيث تستخدم لعبة لـ Red Dead Redemption 2 مساحة 150 جيجابايت على جهاز الكمبيوتر، مما يعد هذا أكبر حجم تثبيت أساسي على الإطلاق في ألعاب الكمبيوتر.



وبينما أوضحت شركة Activision الأمريكية لتطوير ونشر ألعاب الفيديو، في منشورًا بالمدونة أن مساحة 175 جيجابايت المذكورة ضمن صفحة التوصيات الخاصة باللعبة، ليست المساحة التي تحتاجها اللعبة في الأساس، فهو الرقم الذي يوصون بالاحتفاظ به أن يكون متاحًا قبل تثبيت اللعبة، ولكن ليس من الواضح حجم هذا التنزيل الأولي أو متى سيتضخم إلى حجمه النهائي.



يذكر أن شركة "Tencent Games"، المالكة للعبة كول اوف ديوتي أطلقت مؤخرا إصدارًا مخصص من اللعبة للأجهزة المحمولة "Call of Duty: Mobile"، وحققت نسخة لعبة الفيديو الشهيرة أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الأول لها، منذ إطلاقها في بداية هذا الشهر حيث تخطت بذلك عدد التنزيلات الخاصة بألعاب الفيديو الأخرى مثل: فورتنايت "Fortnite"، و"ببجي" PUBG.