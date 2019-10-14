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تعليم

جولة الأتوبيس الطائر بنقادة تكتشف ماسى فى 3 مدارس.. تفاصيل صادمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:26 م
جولة الأتوبيس الطائر
جولة الأتوبيس الطائر بنقادة تكتشف ماسى فى 3 مدارس
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يوسف رجب
زارت لجنة من إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بقنا، ضمن أنشطة مبادرة "الأتوبيس الطائر" عددا من مدارس إدارة نقادة التعليمية، رصدت خلالها عددا من السلبيات، منها تولي مدرس حاصل على دبلوم معلمين منصب مدير مدرسة دون حصوله على مؤهل تربوى، ومدرسة تعمل فترتين رغم أن كثافة المدرسة تسمح بالعمل فترة واحدة.

ففى مدرسة قرقطان للتعليم الأساسى، تبين لفريق الأتوبيس الطائر، أنها تعمل فترتين صباحية ومسائية، على الرغم من وجود أماكن بالمدرسة تسمح بالعمل فترة واحدة فقط، فقد تبين ان كثافة الفصل تتراوح ما بين 25 إلى 30 تلميذا وتلميذة للصفوف الابتدائى التى وصلت إلى 12 فصل فترة صباحية و 6 فصول للإعدادى خلال الفترة المسائية، على الرغم أنه فى حالة حدوث دمج للفصول فلن يؤثر على الكثافة الطلابية.

وتبين أن المدرسة لجأت للعمل بنظام الفترتين نظرًا لوجود زيادة فى أعداد المعلمين ورغبة فى بقاؤهم داخل المدرسة دون نقلهم لأى مدرسة أخرى، حيث تبين وجود زيادة من 2 إلى 4 معلم فى التخصصات المختلفة خاصة التى يوجد بها عجز فى المدارس الأخرى مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية.

كما كشف فريق المتابعة، خلال زيارته لمدرسة قرقطان للتعليم الأساسى، وجود عامود كهرباء وطلمبة مياه متجاورين فى فناء المدرسة، إلى جانب وجود رواكد خشبية وحديدية فى بعض الفصول والطرقات وعلى أسطح المدرسة، وكذلك وجود بيارات مكشوفة وخزان مياه خلف دورات المياه، ووجود تكسير فى الشبابيك مما يعرضها للسقوط على الأطفال، وكشفت اللجنة وجود معلم حاصل على بكالوريوس زراعة إلا أنه تلقى تدريب الصف الأول الابتدائى ويقوم بالتدريس للصف الأول ولا يعمل فى تخصصه كمشرف نشاط زراعى، وتبين أن مدير المدرسة حاصل على دبلوم معلمين تخصص موسيقى ولا يحمل مؤهل تربوى، مع وجود 6 معلمين يرتدون الجلباب داخل المدرسة.

وفى مدرسة عزبة جبر الابتدائية، تبين أن المدرسة بدون مدير وأن وكيل المدرسة حاصل على دبلوم زراعة وقائم بأعمال مدير المدرسة إضافة لوجود معلم تلقى تدريب الصفوف الأولى وحتى الآن لم يتم إسناد جدول حصص له.

كما تبين للجنة المتابعة وجود مخالفة إدارية بديوان الإدارة، حيث أن رئيس قسم التعليم الابتدائى يشغل في الوقت ذاته موقع رئيس قسم التنسيق الابتدائى ومسئول الأمن بالإدارة وموجه علوم رغم تعارض طبيعة كل وظيفة مع الأخرى.

وكشفت لجنة الأتوبيس الطائر، عن وجود سور غير مكتمل البناء بمدرسة نقادة القبلية الابتدائية المشتركة، بجوار منازل الأهالى مما يعرض حياة التلاميذ للخطر فى حالة سقوطه، ورصدت أيضًا في نفس المدرسة، وجود زيادة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات العلوم والرياضيات في نفس المدرسة، فى حين أن هناك مدارس أخرى تعانى من عجز فى التخصص، وتبين وجود زيادة 2 معلم علوم والنصاب القانونى لكل منهما 18 حصة، بينما يقوم كل معلم بتدريس 4 حصص فقط، كما يوجد زيادة 2 معلم رياضيات يقوم كل منهما بتدريس 12 حصة بدلًا من 18 حصة، وكذلك وجود زيادة 3 معلمين فى تخصص اللغة العربية.

يذكر أن مبادرة " الأتوبيس الطائر " تم إطلاقها لمتابعة سير العمل كافة مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.
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