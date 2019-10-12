Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. مستقبل وطن بالشرقية يكرم الفنان "أحمد فلوكس" وأهالي الشهداء

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:17 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية أنه من المقرر ان ينظم الحزب غدا الأحد احتفالية كبرى لتكريم، النجم "أحمد فلوكس" عن مجمل أعماله الفنية، وأحدثها دوره في فيلم "الممر" الذي يتواصل عرضه حاليا بعدد من القنوات الفضائية بعد أن حقق نجاحا نقدي وجماهيري كبير بدور السينما المصرية والعربية.

قالت الدكتورة ملاك جمعة أمين المرأة بالشرقية إن ذلك يأتي في مستهل احتفالات حزب مستقبل وطن بذكري انتصارات أكتوبر، ومن المقرر إقامة حفل غدا بقاعة فيستيفال بالزقازيق في تمام الثانية ظهرًا لتكريم أهالي الشهداء من ضحايا عمليات الغدر والخسة التي تستهدف اخواننا وابنائنا من الجيش والشرطة.

مشيرة إلى أنه سيتم استضافة عدد من وكلاء الوزارات بالشرقية لإعلان التعاون مع فعالية أنتِ عظيمة ضمن مجهودات أمانة المرأة في مساندة سيدات الشرقية في تعليمهم وتنظيمهم وأعمالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكرم أحمد فلوكس عن دوره في فيلم الممر.. اليوم

أحمد فلوكس يوجه الشكر لـ أحمد صبري وموقع صدى البلد

في ندوة بـ صدى البلد.. أحمد فلوكس يكشف أسرار الممر.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير

كيف تقضى يومك فى طاعة الله؟.. تعرف على 10 خطوات

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

أبرزهم خاميس رودريجيز.. 5 مطالب لـ مدرب إي سي ميلان الجديد من إدارة النادي

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة من أهل عروسته لزواجه منها دون علمهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية