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فن

انتصار تستعيد ذكرياتها مع الراحل طلعت زكريا.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:14 م
طلعت زكريا وانتصار
طلعت زكريا وانتصار
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محمد بدران
استعادت الفنانة انتصار ذكرياتها مع الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث نشرت صورة معه من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

و انتهى طلعت من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
انتصار تستعيد ذكرياتها مع الراحل طلعت زكريا.. شاهد
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