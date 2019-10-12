استعدادات خاصة لـ شيكابالا وبوطيب في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب قبل انطلاق المران المقام على ملعب النادي.



وعقب التدريبات التأهيلية توجه شيكابالا الجيمانيزيوم النادي لاستكمال الحصة التأهيلية، المخصصة له في ظل معاناته بإصابة عضلية.



وانتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، في التدريبات الجماعية.



وجاء ذلك عقب عودته مساء أول أمس الخميس من فرنسا عقب انتهاء إجازته مع أسرته، وهي الإجازة التي حصل عليها من قبل ميتشو المدير الفني للفريق .



ويشارك بوطيب في التدريبات بجاهزية وبشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة بالدوري الممتاز .



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.