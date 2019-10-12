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رياضة

شريف إكرامي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:56 م
شريف اكرامى وزوجته
شريف اكرامى وزوجته
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محمد بدران
نشر شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الاول بالنادى الاهلى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر شريف اكرامى برفقة زوجته في اطلالة رومانسية نالت اعجاب متابعيه وعلق قائلًا "دائما مختلف".

وكان فايلر منح اللاعبين راحة سلبية اليوم السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري.

يذكر ان الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة واسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
شريف إكرامي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما
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