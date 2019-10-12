الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

هدد الاتحاد الأفريقى اتحادات الدول الأفريقية لكرة القدم بما فيها مصر والمغرب بحرمان أنديتها من المشاركة في المنافسات الأفريقية، إذا لم تستطع أنديتها المحلية صرف المستحقات المالية للاعبيها ومدربيها وجميع أطرافها.



وقال الاتحاد الأفريقى بأنه سيكون متشددا مع الأندية التي لا تلتزم بدفع المستحقات التي عليها، خصوصا التي تتستر على ديونها.



ويتجه الاتحاد الأفريقى بداية من الموسم القادم إلى حرمان الأندية التي لن تلتزم بتسديد مستحقات لاعبيها ومدربيها في وقتها، من المشاركة بدوري الأبطال والكونفدرالية.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم مساعدة الاتحاد الأفريقي لتطوير مستوى المنافسات الأفريقية.



يذكر أن "الكاف" طلب معلومات عن ديون الوداد والرجاء البيضاويين المغربى المترتبة عن نزاعاتهم مع بعض لاعبيهم.

