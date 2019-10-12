Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فضيحة جديدة لإعلام الإخوان حول عدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:12 م
اعلام الاخوان
اعلام الاخوان
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن إعلام الأخوان اطلق مصطلح "عملية السلام" على عملية اردوغان العسكرية فى شمال سوريا والمذابح البشعة التي أرتكبها علي الأراضي العربية، حيث تحدثوا عن تطهير أردوغان المزعوم لهذه الاراضي من الإرهاب.

ونوه، "الباز" خلال تقديمة برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن الإعلامي الأجير "محمد ناصر" نجم إعلام الاخوان تحدث بكل حب عن ما يقوم به جنود أردوغان من مذابح ضد السوريين

وعرض "الباز" مقطع فيديو لـ "محمد ناصر" وهو يتحدث خلاله عن الفتح المزعوم الذي يقوم به جنود أردوغان في سوريا، مبديا سعادته بأمتداد الجيش التركي للعمق الإستراتيجي للأراضي السورية.

و أشار "محمد ناصر" خلال المقطع ، إلي أن التقدم الذي يقوم به الجنود الأتراك داخل العمق السوري "حاجه تشرف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يفضح الإخواني محمد ناصر بعد حديثه عن سرقة مستندات تدين أعضاء اتحاد الكرة

أجهل من الدابة.. الباز يكشف بـ الدليل إصرار محمد ناصر على تشويه الجيش المصري ..فيديو

وائل الإبراشي عن قصف تركيا: عدوان غاشم لم تتحدث عنه قنوات الإخوان

حاجة تشرف.. محمد ناصر يتباهى بالعدوان التركي على سوريا

عميل تركي يتباهى بقتل السوريين.. شاهد تعليق فريدة الشوباشي بشأن موقف محمد ناصر

الإعلام الإخواني بين "الصمت" و"التطبيل" بعد العدوان التركي على سوريا

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة.. آخر مستجدات مواجهة الأهلي والزمالك في الكرة مع ملك

احذر| ساندوتش السكلانس يؤدي للموت

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تعليق قوي من أحمد موسى على بيان الجامعة العربية حول هجوم تركيا على سوريا

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

اخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل.. دعاء صلاح تهاجم منتقدي محمد صلاح.. اعتقال ممثلة أمريكية

Advertisements

ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

بعد القرار الجمهوري.. برلماني يعلن عن مفاجأة حول تقديم حوافز إضافية للعاملين بقطاع الأعمال

إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تعديل جديد في قانون الخدمة المدنية

طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد

ننشر فيديو لحظة قتل أحمد راجح لـ محمود البنا طالب المنوفية بسبب الدفاع عن فتاة

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

هل ده سجين رأي .. أحمد موسى: علاء عبدالفتاح طالب بقطع يد الجيش والشرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة