فضيحة جديدة لإعلام الإخوان حول عدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

قال الإعلامي "محمد الباز"، إن إعلام الأخوان اطلق مصطلح "عملية السلام" على عملية اردوغان العسكرية فى شمال سوريا والمذابح البشعة التي أرتكبها علي الأراضي العربية، حيث تحدثوا عن تطهير أردوغان المزعوم لهذه الاراضي من الإرهاب.



ونوه، "الباز" خلال تقديمة برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن الإعلامي الأجير "محمد ناصر" نجم إعلام الاخوان تحدث بكل حب عن ما يقوم به جنود أردوغان من مذابح ضد السوريين



وعرض "الباز" مقطع فيديو لـ "محمد ناصر" وهو يتحدث خلاله عن الفتح المزعوم الذي يقوم به جنود أردوغان في سوريا، مبديا سعادته بأمتداد الجيش التركي للعمق الإستراتيجي للأراضي السورية.



و أشار "محمد ناصر" خلال المقطع ، إلي أن التقدم الذي يقوم به الجنود الأتراك داخل العمق السوري "حاجه تشرف".



