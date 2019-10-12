منتخبات حسمت التأهل إلى يورو 2020 رسميًا.. تعرف عليها

حقق منتخب إيطاليا فوزًا سهلًا علي ضيفه اليونان بهدفين دون رد، على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".



وأحرز جورجينيو الهدف الأول لإيطاليا فى الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وضاعف فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة بالدقيقة 78 بتسديدة من خارج المنطقة.



ونجح منتخب إيطاليا في التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات يورو 2020 ، حيث الفوز رفع رصيد منتخب إيطاليا في المركز الأول برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بينما يحتل اليونان المركز الخامس برصيد 5 نقاط.



يعتبر المنتخب الإيطالى هو ثانى المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية التى سوف تقام فى 13 مدينة مختلفة، بعد المنتخب البلجيكى الذى فاز سان مارينو.



وتتكون تصفيات يورو 2020 من 10 مجموعات، 5 منها تحتوي على 5 منتخبات و5 اخرى بها 6 منتخبات، وبحسب نظام المسابقة سيشارك في النسخة القادمة من البطوبة القارية الأقوى في العالم 24 منتخبًا، سيتم تحديد 20 منها من خلال هذه التصفية بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، أما الأربع منتخبات المتبقية فستتأهل من خلال دوري أمم أوروبا.