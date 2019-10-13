ريا أبي راشد.. فاتنة الإعلام العربي وسفيرة الحسن لدى هوليود.. صور

كانت ومازالت ريا أبي راشد أيقونة الجمال في الإعلام العربي وسفيرة الحسن التي تتخلل إلى القلوب وتحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة عند الجمهور، وكذلك صداقات عدة مع الفنانين حول العالم.





ريا أبي راشد وجه معروف لدى نجوم هوليود، الذين ينجذبون إليها في المهرجانات الكبرى ويلتقطون معها صورا تذكارية ويجرون أحاديث معها باعتبارها مألوفة لديهم في كل الأحداث الفنية.





إطلالات متجددة



