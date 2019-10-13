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أصل الحكاية

ريا أبي راشد.. فاتنة الإعلام العربي وسفيرة الحسن لدى هوليود.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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أحمد سالم
كانت ومازالت ريا أبي راشد أيقونة الجمال في الإعلام العربي وسفيرة الحسن التي تتخلل إلى القلوب وتحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة عند الجمهور، وكذلك صداقات عدة مع الفنانين حول العالم.

ريا أبي راشد وجه معروف لدى نجوم هوليود، الذين ينجذبون إليها في المهرجانات الكبرى ويلتقطون معها صورا تذكارية ويجرون أحاديث معها باعتبارها مألوفة لديهم في كل الأحداث الفنية.

إطلالات متجددة 


لكن الأكثر إبهارا في ريا أبي راشد هي طلاتها التي تتميز بها في كافة الاحتفالات، حيث تتجدد يوميا بطلات مختلفة وتنتقي ما يناسبها من الثياب التي تنال استحسان متابعيها دائما.

ولعل أكثر ما يميز ريا أبي راشد كثرة إطلالاتها قلة الانتقادات الموجهة لها في نفس الوقت، حيث لم تخرج ذات مرة لتجذب الأنظار حولها بملابس مثيرة أو أزياء غير مألوفة.

مهرجان الجونة

وجود ريا أبي راشد في مهرجان الجونة للعام الثاني، منح المهرجان ثقلا إضافيا حيث كان الاهتمام متبادلا بين ريا وإدارة المهرجان التي كانت تفرد لها مساحة خاصة على المسرح لتحية النجوم وتقديمهم.

ريا هي الأخرى لم تخفي شغفها قبل بداية المهرجان فنشرت فيديو أوضحت فيه أنها اشتاقت الى الجونة ومهرجان الجونة، وبدت مستعدة لـ لقاء النجوم المصريين على ساحل البحر الأحمر.

حوار مع بطل فيلم الجوكر 

انستجرام ريا أبي راشد يعج بالصور مع كثير من نجوم العالم، في القريب توسطت صورة للتاريخ بين روبرت دي نيرو وآل باتشينو ونالت آلاف التعليقات عليها.

لكن الأهم في الوقت الفائت هو إجراء ريا حوارا مع خواكين فينيكس بطل فيلم الجوكر الذي حقق صدى واسع خلال الأيام القليلة الماضية واحتل تريند مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار أيام. 

وجاء حوار ريا أبي راشد، مع خواكين ليثبت قوة المذيعة العالمية وعلاقاتها الواسعة بنجوم العالم، وقدرتها على إحداث الانفرادات الإعلامية.

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