خالد القماش: أبتعد عن التدريب لعدم وجود علاقات

برر خالد القماش المدير الفني الأسبق، للنادي الإسماعيلي سبب اختفائه عن الساحة التدريبية في مصر خلال السنوات الأخيرة بعدم وجود علاقات تجمعه بوكلاء.



وقال القماش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "وكلاء اللاعبين هما اللي بيحركوا المدربين في الدوري المصري".



وتابع: "الاتفاق بيتم بين المدرب والوكيل على تنصيبه مقابل تصدير اللاعبين له والحصول على العمولات".



واختتم: تجمعني علاقات طيبة بالجميع ولكن لا أسوق نفسي، فعملي هو من يسوقني.

