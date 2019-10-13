ذئب شرس يرعب السكان في المدينة المنورة.. وهكذا أوقع به شاب شجاع

ممسكًا بجسد ذئب غارق في الدماء ظهر شاب سعودي في مقطع فيديو متداول بعدما اصطاد ذئب روع أهالي منطقة العزيزية في المدينة المنورة لأيام طوال.



حام الذئب المسعور (المفترس) حول منطقة حي العزيزية على مدار الأيام الماضية زارعًا في قلوب السكان الرعب بصوته وعوائه، وقد حاولوا وضع السم له أكثر من مرة لكنه لم يصبه.



خشي السكان على أولادهم وأنفسهم من النزول إلى الشارع فيكونوا عرضة لافتراس الذئب وفريسة سهلة له لكن شجاعة محمد المرواني مكنته من اصطياد الذئب دون خوف.



دخل الذئب المفترس إلى محيط منزل الشاب السعودي يوم الخميس وما إن أحس بوجوده ولمحه حتى أطلق عليه النار من بندقيته ذات العيار الكبير، يقول لصحيفة المرصد أنه خشي على الأهالي وأطفالهم لذا حاول التخلص منه بأي طريقة.

