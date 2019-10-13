مدير تعاقدات الأهلي يكشف سر العرض الخليجي لوليد أزارو

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عن النادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وقال أمير توفيق، في تصريحات تلفزيونية :"وليد أزارو مستمر معنا، ولا توجد نية لرحيله في يناير المقبل".



وأضاف أنه حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية للنادي من أحد أندية الدوري الصيني، كما تردد في الساعات الماضية.



وأوضح :"العرض الرسمي الوحيد الذي جاء للاعب، كان في الصيف الماضي من أحد الأندية الخليجية، ولكنه كان ضعيفا من الناحية المادية لا يناسب النادي ولا اللاعب، لذلك تم رفضه".