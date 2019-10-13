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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك .. ضمانات لحماية محمد صلاح بقطر.. مروة المصرية تكتب التاريخ في الملاعب الأوروبية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:23 ص
محمد صلاح - مروة
محمد صلاح - مروة عيد عبد الملك
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

مفاوضات كهربا .. مدير التعاقدات بالأهلي يكشف مطالب فايلر للفريق
 فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا، وعن مطلبات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

مرتضى منصور يصدم الأهلي وجماهيره بعقوبة التعاقد مع كهربا .. فيديو
 علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات مسئولي النادي الأهلي، التي تضمنت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع محمود كهربا، وفي حالة الرغبة في التعاقد معه سيتم الحديث مع ناديه البرتغالي أفيس.

من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك
 فجر أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما كتبه اللاعب عبر السوشيال ميديا، وجاءت رسالته كالأتي: "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى"

رغم رد وكيله .. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع طارق حامد
 كشف أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي عن حقيقة التعاقد مع طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر عقب المناوشات الحادثة في الأيام الحالية من اللاعب نحو مستقبله مع الأبيض.

أمير وأحمد على قلبكم .. مرتضى منصور يعلق على رسالة طارق حامد .. فيديو
 أجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، اتصالا هاتفيا بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث عن أزمة طارق حامد لاعب الفريق الأبيض والمتواجد حاليا في معسكر الفراعنة ببرج العرب.

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر
 كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن فريق ليفربول بطل أوروبا والمحترف بصفوفه المصري محمد صلاح حصل على ضمانات قبل رحلة الفريق إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدم استغلال نجمه في أي أغراض دعائية.

مروة عبد الملك .. بنت منطقة زينهم تكتب التاريخ بملاعب أوروبا .. فيديو وصور
 نجحت مروة عيد عبد الملك، لاعبة وكابتن فريق اليد بنادي نيس الفرنسي، في أول لقاء لفريقها مع بطل سلوفاكيا في الدوري الأوروبي في تحقيق لقب "سيدة المباراة"، بعد أن ساهمت في فوز فريقها بأول لقاء في البطولة.
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