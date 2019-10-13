Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
السفير الياباني خلال
السفير الياباني خلال القاء احدي المحاضرات
Advertisements
محمود نوفل
زار السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، جامعات" معهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة ريتسوميكان، وجامعة فوكوي" اليابانية التي تعمل على تعزيز التبادل والتعاون مع مصر، حيث قام بتبادل وجهات النظر والآراء مع رؤساء تلك الجامعات، بجانب لقائه بطلابها من خلال مجموعة من الندوات.

وأوضح "نوكي" في تصريحات صحفية له أن معهد طوكيو للتكنولوجيا الذي يتمتع بمستوى عال من العلوم الهندسية، يقوم بإرسال عدد من الأساتذة والباحثين بما في ذلك نائب رئيس الجامعة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، أما بالنسبة لجامعة ريتسوميكان وهي إحدى الجامعات الخاصة التي تُعد رمز من رموز مدينة كيوتو، فهي تتعاون مع جامعة E-JUST في إدارة الجامعة، أما جامعة فوكوي التي تضم كلية تربية متميزة، فتتعاون مع مصر في إعداد وتدريب المعلمين العاملين بالمدارس المصرية-اليابانية (EJS) وإدخال أنشطة التوكاتسو اليابانية (الأنشطة الخاصة) إلى مصر حيث تشتهر جامعة فوكوي أيضًا بحفريات الديناصورات.

كما أعرب عن آماله أن تساهم هذه الجامعات في زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.
سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور
سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور
سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور
سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير اليابان بالقاهرة: مصر تتحدث عن نفسها من خلال التيكاد 7.. صور

السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور

نوكي يبحث سبل تعزيز التعاون بين اليابان ومصر مع عمدة طوكيو

سفير طوكيو يدعو شباب اليابان الاهتمام بمصر .. صور

ترشيحاتنا

الإفتاء: لا يجوز دفع زكاة المال إلى هؤلاء.. فيديو

حادث صادم.. رجل وقف يصور قطع الإبل لطريق سريع.. وفجأة وقعت الكارثة

الحكمة من الصلاة على سيدنا إبراهيم دون سائر الأنبياء في التشهد.. الإفتاء تبينها

برلماني: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب

الريال السعودي بـ 4.32 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 13-10-2019

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه