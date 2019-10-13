سفير اليابان: نتمنى زيادة تعزيز التبادل بين الشباب المصري والياباني.. صور

زار السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، جامعات" معهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة ريتسوميكان، وجامعة فوكوي" اليابانية التي تعمل على تعزيز التبادل والتعاون مع مصر، حيث قام بتبادل وجهات النظر والآراء مع رؤساء تلك الجامعات، بجانب لقائه بطلابها من خلال مجموعة من الندوات.





وأوضح "نوكي" في تصريحات صحفية له أن معهد طوكيو للتكنولوجيا الذي يتمتع بمستوى عال من العلوم الهندسية، يقوم بإرسال عدد من الأساتذة والباحثين بما في ذلك نائب رئيس الجامعة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، أما بالنسبة لجامعة ريتسوميكان وهي إحدى الجامعات الخاصة التي تُعد رمز من رموز مدينة كيوتو، فهي تتعاون مع جامعة E-JUST في إدارة الجامعة، أما جامعة فوكوي التي تضم كلية تربية متميزة، فتتعاون مع مصر في إعداد وتدريب المعلمين العاملين بالمدارس المصرية-اليابانية (EJS) وإدخال أنشطة التوكاتسو اليابانية (الأنشطة الخاصة) إلى مصر حيث تشتهر جامعة فوكوي أيضًا بحفريات الديناصورات.



