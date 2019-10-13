Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفدا ضم عددًا من قيادات ومسئولى الشركة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير اليابان فى القاهرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك فى إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التى تتكبدها ميزانية الدولة فى استيراد السولار.

وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أيضًا أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.

من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوبة أن تحل محل المركبات القديمة التى تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا أن الحكومة جادة جدًا فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها، مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة فى هذا الصدد.
مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى
مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى
مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى
مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى
مدبولي يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: طرح برنامج دعم تحويل الميكروباص والمينى باص للعمل بالغاز الطبيعي

البترول: رئيس الوزراء وجه ببدء خطة تصنيع ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي

تحويلها لـ الغاز يوفر 12.5 مليار جنيه.. الحكومة: 88 ألف مركبة تجاوز عمرها الـ 20 عاما

الحكومة: توفير 2.2 مليار دولار حال استبدال 240 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي

متحدث الوزراء يكشف برنامج الحكومة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

توفر 2.2 مليار دولار.. الحكومة: إنشاء خطوط إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. مصطفى فهمي يشعل السوشيال ميديا برقصه فى زفاف ابنته .. محمد رمضان يقود طائرة

تعرف على 7 هرمونات تتحكم فى زيادة الوزن بجسم الإنسان

فقط في الدوري المصري.. خناقات وحرب شوارع بين فريقين

الدولار يسجل 16.23 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 - 10 -2019

برلماني: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب

راند البحيرى تفاجئ محمد رمضان بتعليق على فيديو قيادة الطائرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه