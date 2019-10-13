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فن

ظهور نادر.. صورة تجمع بين زوجة مصطفى فهمي وابنته

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى
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شروق ابراهيم
احتفل الفنان مصطفى فهمي، بحفل زفافه ابنته دينا إلى أقيم أمس السبت، واقتصر فيه الحضور على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين. 

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع بين زوجة مصطفى فهمي، الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وابنته دينا بالفستان الأبيض في ظهور نادر لهما. 

وعكست الصورة مدى التوافق بين ابنة مصطفى فهمي وزوجة أبيها وعدم وجود خلافات أسرية بينهما. 

يشار إلى أن مصطفى فهمي غاب عن دراما رمضان 2019، إذ لم يشارك في أي عمل، وكان آخر أعماله مسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني الذي عرض في رمضان 2018.
ظهور نادر.. صورة تجمع بين زوجة مصطفى فهمي وابنته
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