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أخبار البلد

محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
محمود التهامي
محمود التهامي
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محمود ضاحي
يحي الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والمبتهلين الليله الكبيرة لمولد شيخ العرب السيد أحمد البدوى بميدان مسجده بطنطا الخميس 17 اكتوبر.

شهدت ساحات الاحتفالات بمولد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية توافد المئات من المواطنين ومريدين ومشايخ الطرق الصوفية للمشاركة فى احتفالات مولد شيخ العرب.

وافترش المتصوفون الخيام والساحات وزيارة الأضرحة الثلاثة المجاورة لضريح السيد البدوي وهم سيدي حجاب وسيدي مجاهد وغيره.

وبدأت احتفالات الطرق الصوفية بالمولد "الجمعة"، وتستمر لمدة أسبوع حتى يختتم المولد مع الليلة الختامية، فيما انتشرت حلقات الذكر والتواشيح الدينية.
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