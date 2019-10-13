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منوعات

شاهد..أول لقاء بين هزاع المنصوري ووالدته بعد عودته من الفضاء

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
وصول هزاع المنصوري
وصول هزاع المنصوري إلى الإمارات
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دعاء أبوهشيمة
عاد أول رائد فضاء إماراتي، أمس السبت، إلى وطنه بعد نجاح رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد نشرت صحيفة الإمارات اليوم، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر أول لقاء بين المنصوري ووالدته أمس في مطار الرئاسة حيث قام بتقبيل قدميها ورأسها.

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في استقبال رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لدى وصولهما مطار الرئاسة عائدين من روسيا.

وفور دخول الطائرة الخاصة التي تقل هزاع المنصوري وسلطان النيادي أجواء دولة الإمارات، رافقتها طائرات حربية تكريما لهما و ترحيبا بعودتهما إلى الإمارات.

كما قدم فريق "فرسان الإمارات" عرضا جويا رافق هبوط الطائرة، حيث كان في الاستقبال ذوو رائدي الفضاء على أرض المطار.

وتوّجه المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية بعدما وقعت الإمارات عقدًا مع "روسكوزموس" يسمح له بأن يكون "مشاركا في رحلات الفضاء".

يذكر أن المنصوري قضى 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وانطلق المنصوري إلى الفضاء في 25 سبتمبر على متن مركبة الفضاء الروسية " سويوز إم إس 15" وعاد يوم 3 أكتوبر على متن مركبة الفضاء الروسية "إم إس 12".

أجرى المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم وكالة الفضاء الأوروبية " إيسا " ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" ووكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

شاهد..أول لقاء بين هزاع المنصوري ووالدته بعد عودته من الفضاء
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