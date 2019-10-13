انطلاق المائدة المستديرة العمارة والتنمية المستدامة 26 أكتوبر

تنطلق فعاليات المائدة المستديرة العمارة والتنمية المستدامة "يوم 26 أكتوبر الجارى بفندق الفور سيزون نايل بلازا، بحضور ومشاركة نخبة من المطورين وخبراء العمارة والاستشاريين الهندسيين.



قال محمود عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة شركة B M P adv. And marketing المنظمة للمائدة المستديرة إن المناقشات تتضمن فكر التنمية المستدامة وما قدمته الدولة حتى الآن والتحديات التى تواجه المطورين, حيث تجمع المائدة أطراف متعددة لتناقش أبعاد وجوانب مختلفة للخروج بتوصيات ونتائج تدعم توجه الدولة ومساندة الشركات لتنمية مشروعات قادرة على المنافسة خارجيا.



وأوضح أن فكر التنمية العمرانية شهد تحولا كبير مع توجه الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتدعيم التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية لكل مدينة والاستعانة بطاقة نظيفة للحد من الأضرار البيئية، وانتقل هذا الفكر لشركات التطوير العقارى والتى بدأت استخدام طاقة نظيفة فى أجزاء من مشروعاتها وأخرى تأمل فى إنشاء مشروعات كاملة بفكر مستدام وأن هناك الكثير من التحديات تقف أمام الشركات تتطلب مزيدا من المناقشات.



وتجمع المائدة خبراء العمارة والتصميمات الداخلية لأول مرة إلى جانب المطورين العقاريين لمناقشة الجوانب الفنية ومتطلبات السوق وكيفية تلبيتها.



وقال إن من محاور المائدة والتي تتضمن جلستين هي آلية تعامل الدولة مع ملف التنمية المستدامة فى مدن الجيل الرابع وتحقيق التوازن بين استخدام التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية دون إضافة أعباء مالية كبيرة، وقدرة شركات التسويق على الترويج لهذه النوعية من المشروعات.



ومن المحاور أيضا دور خبراء التخطيط والعمارة فى استخدام مواد بناء صديقة للبيئة والتحديات التى تواجه صناعتها، وتوظيف مدن الجيل الرابع فى تصدير العقار وطرق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى العمارة والتصميمات.