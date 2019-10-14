أعراض سرطان القولون انتبهى لها .. الاكتشاف المبكر ينقذ حياتك.. أسباب صادمة للإصابة.. ونسبة التعافي تصل لـ 90% في هذه الحالة

أعراض سرطان القولون

اعراض سرطان القولون

أعراض سرطان القولون وأسباب صادمه لسرطان القولون

أعراض سرطان القولون الحميد

اعراض سرطان القولون عند الرجال

اعراض سرطان القولون عند الاطفال

اعراض سرطان القولون متأخرة



هذا هو أقرب أشكال سرطان القولون ويعني أنه لم ينمو بعد الغشاء المخاطي ، أو الطبقة الأعمق من القولون.



المرحلة 1



تشير المرحلة الأولى من سرطان القولون إلى أن السرطان قد تطور إلى الطبقة الداخلية من القولون ، والتي تسمى الغشاء المخاطي ، إلى الطبقة التالية من القولون ، والتي تسمى تحت المخاطية. لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية.



المرحلة 2



في المرحلة الثانية من سرطان القولون ، يكون المرض أكثر تطورًا بقليل من المرحلة الأولى وقد نما إلى ما بعد الغشاء المخاطي وتحت المخاطية. يتم تصنيف سرطان القولون من المرحلة 2 إلى المرحلة 2A أو 2B أو 2C.



مرحلة 2A. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية أو الأنسجة القريبة. لقد وصلت إلى الطبقات الخارجية للقولون. لكنه لم ينمو تماما من خلال.



مرحلة 2B. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية ، لكنه نما عبر الطبقة الخارجية للقولون وإلى الصفاق الحشوي. هذا هو الغشاء الذي يحمل أعضاء البطن في المكان.



مرحلة 2C. لم يتم العثور على السرطان في الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن بالإضافة إلى النمو من خلال الطبقة الخارجية من القولون ، فقد نمت لتصبح أعضاء أو هياكل قريبة.



المرحلة 3



تصنف المرحلة 3 من سرطان القولون في المرحلة 3A و 3 B و 3 C على النحو التالي:



المرحلة 3A. نما الورم إلى أو عبر الطبقات العضلية من القولون ويوجد في الغدد الليمفاوية القريبة. لم ينتشر إلى العقد البعيدة أو الأعضاء.



3B المرحلة. نما الورم من خلال الطبقات العليا من القولون واخترق الصفاق الحشوي أو يغزو الأعضاء أو الهياكل الأخرى ويوجد في الغدد الليمفاوية 1-3. أو أن الورم لا يمر عبر الطبقات الخارجية لجدار القولون بل يوجد في 4 أو أكثر من العقد اللمفاوية القريبة.



مرحلة 3C. نما الورم إلى ما وراء الطبقات العضلية والسرطان موجود في أربعة أو أكثر من الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن ليس في أماكن بعيدة.



المرحلة 4



تصنف المرحلة 4 من سرطان القولون إلى فئتين ، المرحلة 4A و 4 B:



مرحلة 4A. تشير هذه المرحلة إلى أن السرطان قد انتشر إلى مكان بعيد ، مثل الكبد أو الرئتين.



مرحلة 4B. تشير هذه المرحلة الأكثر تطورًا من سرطان القولون إلى انتشار السرطان إلى موقعين أو أكثر بعيدًا ، مثل الرئتين والكبد.

منخفضة الدرجة مقابل الدرجة العالية



بالإضافة إلى التدريج ، يصنف سرطان القولون أيضًا إما بدرجة منخفضة أو بدرجة عالية. عندما يفحص أخصائي علم الأمراض الخلايا السرطانية تحت المجهر ، فإنه يعين عددًا من 1 إلى 4 استنادًا إلى مدى ظهور الخلايا كخلايا سليمة.



اعراض سرطان القولون الخبيث



ولا يمكن علاج سرطان القولون إلا من خلال معرفة مرحلة تطور المرض خلال المراحل المبكرة من سرطان القولون ،

إذا تم العثور على سرطان القولون ، فغالبًا ما تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات إضافية لتحديد حجم الورم وما إذا كان قد انتشر خارج القولون. قد تشمل الاختبارات التشخيصية التي يتم إجراؤها تصوير البطن والكبد والصدر ، مثل الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.



قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تحديد مرحلة المرض بشكل كامل إلا بعد إجراء جراحة القولون. بعد الجراحة ، يمكن لأخصائي علم الأمراض فحص الورم الرئيسي ، إلى جانب الغدد الليمفاوية التي تمت إزالتها ، والتي تساعد في تحديد مرحلة مرضك.



اعراض سرطان القولون والمستقيم واسبابه



ويمكن العلاج سرطان القولون مبكرا واكتشافه من خلال القيام ببعض الفحوصات الطبية مبكرا فبعيدا عن اعراض سرطان القولون يجب القيام بفحص الدم غير المرئي في البراز لمن تجاوزوا سن الأربعين بشكل دوري والقيام بعمل إشاعات مقطعية أو رنين مغناطيسي ذلك لأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف الأجهزة الحيوية داخل الجسم مما يجعلها أكثر تعرضا للأمراض و الفيروسات .



اعراض مرض سرطان القولون واسبابه



أما عن اعراض سرطان القولن فى المراحل المتأخرة هى



التعب المفرط



ضعف غير مفسر



فقدان الوزن غير المقصود



التغييرات في البراز الذي يدوم لفترة أطول من شهر



شعور مثل الأمعاء لديك لا فارغة تماما



القيئ الدموى

* موقعا هيلث لاين وبولد سكاى الهندى

تصنف المرحلة 4 من سرطان القولون إلى فئتين ، المرحلة 4A و 4 B:مرحلة 4A. تشير هذه المرحلة إلى أن السرطان قد انتشر إلى مكان بعيد ، مثل الكبد أو الرئتين.مرحلة 4B. تشير هذه المرحلة الأكثر تطورًا من سرطان القولون إلى انتشار السرطان إلى موقعين أو أكثر بعيدًا ، مثل الرئتين والكبد.منخفضة الدرجة مقابل الدرجة العاليةبالإضافة إلى التدريج ، يصنف سرطان القولون أيضًا إما بدرجة منخفضة أو بدرجة عالية. عندما يفحص أخصائي علم الأمراض الخلايا السرطانية تحت المجهر ، فإنه يعين عددًا من 1 إلى 4 استنادًا إلى مدى ظهور الخلايا كخلايا سليمة.ولا يمكن علاج سرطان القولون إلا من خلال معرفة مرحلة تطور المرض خلال المراحل المبكرة من سرطان القولون ،إذا تم العثور على سرطان القولون ، فغالبًا ما تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات إضافية لتحديد حجم الورم وما إذا كان قد انتشر خارج القولون. قد تشمل الاختبارات التشخيصية التي يتم إجراؤها تصوير البطن والكبد والصدر ، مثل الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تحديد مرحلة المرض بشكل كامل إلا بعد إجراء جراحة القولون. بعد الجراحة ، يمكن لأخصائي علم الأمراض فحص الورم الرئيسي ، إلى جانب الغدد الليمفاوية التي تمت إزالتها ، والتي تساعد في تحديد مرحلة مرضك.ويمكن العلاج سرطان القولون مبكرا واكتشافه من خلال القيام ببعض الفحوصات الطبية مبكرا فبعيدا عن اعراض سرطان القولون يجب القيام بفحص الدم غير المرئي في البراز لمن تجاوزوا سن الأربعين بشكل دوري والقيام بعمل إشاعات مقطعية أو رنين مغناطيسي ذلك لأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف الأجهزة الحيوية داخل الجسم مما يجعلها أكثر تعرضا للأمراض و الفيروسات .اعراض مرض سرطان القولون واسبابهأما عن اعراض سرطان القولن فى المراحل المتأخرة هىالتعب المفرطضعف غير مفسرفقدان الوزن غير المقصودالتغييرات في البراز الذي يدوم لفترة أطول من شهرشعور مثل الأمعاء لديك لا فارغة تماما

عديدة فهو نوع من السرطان يصيب القولون ولا تظهرفي المراحل المبكرة إليك أبرز أسبابه وأعراضه المزعجة عند الرجال والنساء والاطفال ومراحل تطوره وطرق علاجه.أسباب عديدة لسرطان القولون يجب أن تنتبهى لها أبرزها الوراثة والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون والإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنةتعد ابرز اعراض سرطان القولون الحميد هى ألم فى البطن وقد تكون نتيجة لتكون زوائد جلديه حميدة ويمكن التخلص منها بواسطة المنظار وتحتاج متابعه كل سته اشهر لا الكثير منها قد يتحول إلى أورامتعد ابرز أعراض سرطان القولون وأسبابه انخفاض الوزن فجأة وبشكل ملحوظ انتفاخ البطن والشعور بالألم مع الاصابة بنوبات من السهال والامساك لفترة طويلة ودخول الحمام المتكرر:تعد ابرز اعراض سرطان القولون هى الشعور بالرغبة فى القيء المستمر والشعور بالغثيان والقيء المستمر بشكل مبالغ فيه واضطراب الجهاز الهضمى.تعد من ابرز العلامات التحذيرية الاخرى هى ظهور الدم في البراز والاصابة بفقر الدم وتعد في النصف الأيمن من القولون، لا يرى فيها دم بل يظهر دم خفي ونزف في الأمعاءويعد السبب الرئيسي سرطان القولون وصعوبة علاجه هى تجاهل الاعراض حيث أن معرفة المريض بالاصابة تجعل فرص الشفاء كبيرة جدا حيث تصل نسب التعافي لــ 90 % .يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق وجود حالات وراثية معينة مثل داء البوليبات ولكنها لا ترتبط بزيادة خطر الاصابة بالسرطان عند الكثير من الأطفالعن ابرز اعراض سرطان القولون والمستقيم عند الاطفال تعتمد على مكان الورم وتعد ابرز أعراض سرطان القولون هى-أورام المستقيم أو أسفل القولون ألمًا في البطن أو الإمساك أو الإسهال .-الأورام الموجودة في جزء القولون على الجانب الأيسر من الجسم قد تسببنتوء في البطن.فقدان الوزن دون سبب معروفالغثيان و القيئ.فقدان الشهية.دم في البراز.فقر الدموبجانب اعراض سرطان القولون عند الاطفال قد تشمل اختبارات تشخيص سرطان القولون والمستقيم ومرحلة ما يلي:الفحص البدني والتاريخ.الأشعة السينية للصدر.الاشعة المقطعية للصدر والبطن والحوض.التصوير بالرنين المغناطيسي .فحص العظام.اعراض سرطان القولون متأخرة عديدة فى مراحل مبكرة عديدة يجب أن أنتبهى لها إليك أبرز أعراض سرطان القولون ومراحل تطور من 0 إلى المرحلة الرابعه ..