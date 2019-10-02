أعراض سرطان القولون والمستقيم القاتل الصامت.. انتبهى لها

قد تكون أعراض سرطان القولون والمستقيم طفيفة أو غير موجودة خلال المراحل المبكرة من المرض ، على الرغم من وجود بعض علامات الإنذار المبكر. قد لا تتطور أعراض سرطان القولون والمستقيم حتى يتطور المرض إلى المرحلة الثانية أو ما بعدها. بعيدا عن أعراض سرطان القولون يوصى بإجراء فحوصات منتظمة لفحص سرطان القولون أو المستقيم ، خاصة مع تنظير القولون ، كجزء من خطة صحية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا



اعراض سرطان القولون وأسبابه



يعد الأكثر عرضة للاصابة بسرطان القولون أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يتعرضون لخطر كبير أو لديهم تاريخ عائلي للمرض أو سرطانات أخرى يجب التحدث مع طبيبك حول موعد البدء في فحص سرطان القولون والمستقيم بانتظام.





يمكن استخدام عدة اختبارات لتشخيص سرطان القولون والمستقيم . قد تتضمن هذه الاختبارات تنظير القولون ، أو غيرها من إجراءات التنظير ، أو اختبارات البراز ، أو الاختبارات المعملية الأخرى ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، أو الأشعة المقطعية أو فحص PET / CT.



في كثير من الحالات ، قد تكون هناك حاجة لأخذ الخزعة. يمكن أيضًا استخدام اختبارات التصوير والفحوصات المخبرية



أعراض سرطان القولون وأسبابه



تتطور معظم السرطانات في القولون أو المستقيم من الاورام الحميدة ، لذا فإن الفحص المبكر يمنعها من النمو إلى سرطانات.



إذا تسبب سرطان القولون والمستقيم في المراحل المبكرة في حدوث أعراض ، فقد تتضمن علامات الإنذار المبكر فقدان الوزن المفاجئ و أو براز ضيق يشبه الشريط. تشمل علامات الإنذار المبكر الشائعة لسرطان القولون والمستقيم ما يلي:



أعراض سرطان القولون وأسبابه عند النساء



تعد ابرز أعراض سرطان القولون عند النساء هى نزيف مستقيمي ، إما باللون الأحمر الفاتح أو الغامق ووجود براز دموى داكن وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وألم البطن المستمر وفقدان الوزن غير المبرر



على الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات أخرى أقل خطورة ، مثل البواسير والقرحة ومرض كرون ، إلا أنه ينبغي مناقشتها مع الطبيب. يجب عدم تجاهل الدم في البراز ، حتى لو ظهر بشكل متقطع فقط.

اعراض سرطان القولون والمستقيم عند الاطفال



وفقا لموقع "هيلث "الأعراض الموضعية هي تلك التي تؤثر فقط على القولون و أو المستقيم ولم تنتشر إلى الأعضاء البعيدة. الأعراض المحلية الشائعة تشمل:



الإمساك



إسهال أو بالتناوب الإسهال والإمساك أو غيرها من التغييرات في عادات الأمعاء



نزيف مستقيمي أو دم في البراز



انتفاخ البطن ، تشنجات أو عدم الراحة



ومن العلامات التحذيرية لاعراض سرطان القولون المستقيم ايضا هى الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا



إذا واجهت هذه الأعراض المحتملة لسرطان القولون والمستقيم لفترة طويلة من الزمن ، فمن المهم أن تزور أخصائي رعاية صحية.



اعراض سرطان القولون والمستقيم المتقدمه عند الاطفال







تعد أبرز علامات سرطان القولون والمستقيم عند الاطفال هى ما يلى ..



فقدان غير مبرر للشهية

فقدان الوزن غير المبرر

غثيان

قيء

اليرقان

فقر دم

ضعف

إعياء



خلال المرحلة الأولى من سرطان القولون ، قد لا توجد علامات أو أعراض واضحة قد تطورت. مع تطور الأعراض ، قد تختلف تبعًا لحجم الورم وموقعه في الأمعاء الغليظة. الأعراض المبكرة قد تؤثر على القولون فقط وتؤدي إلى تغيرات في عادات الأمعاء. مع نمو السرطان ، قد ينتشر ، مما ينتج عنه أعراض جهازية تؤثر على الجسم كله ، مثل التعب وفقدان الوزن