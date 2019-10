القائمة الكاملة.. 24 فيلمًا أوروبياً تتنافس على جائزة النقاد بـ القاهرة السينمائي

كشفت European Film Promotion عن قائمة الأفلام المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي تتضمن 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية، سوف يشاهدها 42 ناقدًا من 13 دولة عربية لاختيار أفضل فيلم أوروبي ضمن القائمة التي رشحتها مؤسسات ومعاهد عبر القارة الأوروبية.





ومن المنتظر أن تقام فعاليات تقديم الجوائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر المقبل، وقائمة الأفلام المرشحة (بالترتيب الأبجدي) كما يلى:





بغداد في خيالي | إخراج: سمير | سويسرا (اختيار رسمي في مهرجان لوكارنو، أغسطس 2019)

And Then We Danced | إخراج: ليفان أكين | ممثل السويد في أوسكار 2019

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles | إخراج: سلفادور سيمو | إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي، يونيو 2019)

Corpus Christi | إخراج: يان كوماسا | بولندا (أيام فينيسيا، أغسطس 2019)

God Exists, Her Name is Petrunya | إخراج: تيونا ستروغر ميتيفسكا | شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، شباط 2019)

Gods of Molenbeek | إخراج: ريتا هوهتانين | فنلندا (هوت دوكس، مايو 2019)

History of Love | إخراج: سونيا بروسنك | ممثل سلوفينيا في أوسكار 2019

Let There Be Light | إخراج: ماركو شكوب | سلوفاكيا (مهرجان كارلوفي فاري، يونيو 2019)

Mali | إخراج | أنطونيو نويتش | ممثل كرواتيا في أوسكار 2019

Oleg | إخراج يوريس كورسيتيس | لاتفيا (نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي، مايو 2019)

Our Mothers | إخراج: سيزار دياز | بلجيكا (أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي، مايو 2019)

Out Stealing Horses | إخراج: هانس بيتر مولاند | ممثل النرويج في أوسكار 2019

Shindisi | إخراج: ديتو تسينتسادزه | ممثل جورجيا في أوسكار 2019

Stitches | إخراج: ميروسلاف تيرزيتش | صربيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير 2019)

System Crasher | إخراج: نورا فينجشايد | ممثل ألمانيا في أوسكار 2019

Take Me Somewhere Nice | إخراج: إينا سندرافيتش | هولندا (مهرجان روتردام السينمائي الدولي، يناير 2019)

The Champion | إخراج: ليوناردو دي أغوستيني | إيطاليا (مهرجان كارلوفي فاري، يونيو 2019)

The Delegation | إخراج: بويار أليماني | ممثل ألبانيا في أوسكار 2019

The Painted Bird | إخراج: فاتسلاف مارهول | ممثل جمهورية التشيك في أوسكار 2019

The Son | إخراج: إنيس تانوفيتش | ممثل البوسنة والهرسك في أوسكار 2019

Truth and Justice | إخراج: تانيل توم | ممثل إستونيا في أوسكار 2019

When Tomatoes Met Wagner | إخراج: ماريانا إيكونومو | اليونان (مهرجان سيدني، يونيو 2019)

Who You Think I Am | إخراج: صافي نيبو | فرنسا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير 2019)