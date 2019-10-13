Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الوديات سلاح المقاصة لمواجهة المصري في الدورى الممتاز

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:36 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة تدريباته بعد الراحة القصيرة التى حصل عليها الفريق قبل مواجهة المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الفريق البورسعيدى والعودة من جديد إلى النتائج الجيدة بعد تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الزمالك والجونة على الترتيب.

وخاض المقاصة مباراتين وديتين قويتين خلال فترة التوقف الدولى الجارى، ونجح الفريق فى التغلب على إنبي بهدف دون رد، والتعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق، ونجح ميدو فى تحقيق استفادة قويبة من المباراتين الوديتين بتجربة عدد كبير من اللاعبين للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن من أجل التغلب على المصري فى المباراة المقبلة.

وكان ميدو أعطى الفريق راحة لمدة 24 ساعة أمس السبت، ويعود المقاصة اليوم لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة المصري المهمة والتى يبحث عن الفوز بها وحصد نقاط المباراة الثلاث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر المقاصة يستأنف تدريباته الجماعية بعد دورة الجونة الودية.. اليوم

طوارئ فى المقاصة.. ميدو يجهز لتحقيق انطلاقة قوية فى الدوري المصري

المقاصة يتعادل مع بيراميدز 1/1 وديا

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

حد يفكر كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

بقرار متهور.. أردوغان يعيد إحياء تنظيم داعش في سوريا

الإفتاء تكشف عن علاج للسرحان في الصلاة .. فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

صدمة لـ حسام حسن.. إصابة نجم سموحة وتأكد غيابه شهرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها