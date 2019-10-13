الوديات سلاح المقاصة لمواجهة المصري في الدورى الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة تدريباته بعد الراحة القصيرة التى حصل عليها الفريق قبل مواجهة المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الفريق البورسعيدى والعودة من جديد إلى النتائج الجيدة بعد تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الزمالك والجونة على الترتيب.



وخاض المقاصة مباراتين وديتين قويتين خلال فترة التوقف الدولى الجارى، ونجح الفريق فى التغلب على إنبي بهدف دون رد، والتعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق، ونجح ميدو فى تحقيق استفادة قويبة من المباراتين الوديتين بتجربة عدد كبير من اللاعبين للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن من أجل التغلب على المصري فى المباراة المقبلة.



وكان ميدو أعطى الفريق راحة لمدة 24 ساعة أمس السبت، ويعود المقاصة اليوم لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة المصري المهمة والتى يبحث عن الفوز بها وحصد نقاط المباراة الثلاث.