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حوادث

الجنايات: حجز محاكمة متهمين في أحداث ماسبيرو لـ 25 ديسمبر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:33 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو" للحكم في جلسة 25 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

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