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أخبار العالم

عدوان أردوغان.. مقتل 9 سوريين في ضربة تركية بمدينة رأس العين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية تركية في مدينة رأس العين السورية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين اليوم، الأحد.

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين تضامنا مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

وأكد مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن "قافلة مدنية" هوجمت.
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