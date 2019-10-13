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رياضة

جروس ينتقم من الزمالك.. إغراء طارق حامد لـ الانضمام إلى أهلي جدة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:57 م
طارق حامد
طارق حامد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف السعودية عن مفاجأة جديدة بشأن طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتخب الأول، عقب تصريحات أمس بشأن أزمته مع الفريق في ظل تأخر مستحقاته المالية.

وأكدت صحيفة سبورت السعودية أن كريستيان جروس المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الفني لـ أهلي جدة ومدرب الزمالك السابق أخبر مجلس الإدارة برغبته في ضم طارق حامد لـ الفريق السعودي.

كان طارق حامد قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وكتب عقب ذلك فى ستوري على "إنستجرام": "استحملت كتير وجيت على نفسي ومستقبلي كتير وعطيت لنادي الزمالك وجمهوره بما فيه الكفاية واخدت وعود متنفذتش لكن صبري نفد، واعتقد ان مستقبلي ومستقبل اولادي اهم حاليا".

وقام طارق حامد بحذفها عقب ذلك بوقت قصير.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لمصدر خاص أن طارق حامد يرحب بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك واللعب في الدوري السعودي بالموسم المقبل وتحديدًا في صفوف نادي أهلي جدة.
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