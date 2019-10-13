شبعان دلع.. دينا فؤاد تهنئ محمد عز

هنأت الفنانة دينا فؤاد، الفنان محمد عز بمناسبة طرح أغنيته الجديدة "شبعان دلع" التي تم طرحها منذ يومين ونشرت "دينا" الفيديو كليب علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" في خاصية "الاستوري"، وعلقت علي الفيديو قائله: "مبروك يا عز".



يذكر أن مسلسل "قيد عائلي الذي تشارك فيه دينا فؤاد " حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، دينا فؤاد، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.



يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد هو فيلم القرموطى بيتمرمط ، والذى شاركت فى بطولته كل من أحمد أدم ومى سليم.