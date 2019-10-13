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فن

شبعان دلع.. دينا فؤاد تهنئ محمد عز

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:28 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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قسم الفن
هنأت الفنانة دينا فؤاد، الفنان محمد عز بمناسبة طرح أغنيته الجديدة "شبعان دلع" التي تم طرحها منذ يومين ونشرت "دينا" الفيديو كليب علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" في خاصية "الاستوري"، وعلقت علي الفيديو قائله: "مبروك يا عز".

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي الذي تشارك فيه دينا فؤاد " حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، دينا فؤاد، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد هو فيلم القرموطى بيتمرمط ، والذى شاركت فى بطولته كل من أحمد أدم ومى سليم.
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