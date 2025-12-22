الأهلي يسعي لحسم ثلاث ملفات في يناير

تسعي إدارة الأهلي الي إنجاز 3 ملفات خلال شهر يناير المقبل علي رأسها مشروع رعاية الفريق الأول لكرة القدم بجانب حقوق تسمية استاد النادي وكذلك صفقات الإنتقالات الشتوية .

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي العديد من الإجتماعات في الفترة الماضية بهدف حسم تلك الملفات مبكرا .

صفقات الشتاء

توصلت إدارة الكرة بالأهلي الي اتفاق مبدئي لضم المغربي يوسف بلعمري ظهير ايسر الرجاء لدعم الفريق الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية بجانب مفاوضات مع ثنائي هجومي بينهم لاعب تحت السن ، كما تدرس ادارة الاهلي التفاوض لضم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي

رعاية الفريق الأحمر

تضع شركة الاهلي لكرة القدم اللمسات الأخيرة علي عقد الرعاية الجديد الذي يستمر حتي 2030 .

ومن المقرر ان يتم إعتماد عقد الرعاية الجديد عقب إنتهاء المفاوضات بشكل رسمي والذي سيصل حسب مصادر مقربة الي ارقام مالية تتخطي 3 مليار جنيه .

حقوق تسمية استاد النادي

يسعي مسئولي شركة القلعة الحمراء الي إنجاز ملف حقوق تسمية استاد النادي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الأمر في الفترة المقبلة



تفاصيل زيارة لايبزيج الألماني

عقد وفد الأهلي في ألمانيا، والذي ترأسه المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وضم نيرة علي المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم، عدة اجتماعات مع مسئولي نادي لايبزيج الألماني، برئاسة يوهان بلينجة المدير التجاري، وذلك من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين الناديين.

شهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول فلسفة العمل داخل كل نادٍ، وآليات تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض التجربة الألمانية في بناء منظومات إعداد اللاعبين وربطها بالفريق الأول بصورة احترافية، كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الإدارة الرياضية، والتخطيط طويل المدى، وتطوير الهياكل التنظيمية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى استعراض الاستراتيجيات التجارية والإعلامية، وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق، وتنمية الموارد، وبناء العلامة التجارية، بما يواكب المتغيرات الحديثة في صناعة كرة القدم ويعزز من الحضور المؤسسي للناديين على المستويين المحلي والدولي. وأكد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، للاتفاق على مجالات التعاون ووضع أطر واضحة للشراكة المستقبلية، بما يخدم أهداف التطوير الشامل ويدعم مسيرة النجاح لكلا الناديين.