مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يسعي لحسم ثلاث ملفات في يناير

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

تسعي إدارة الأهلي الي إنجاز 3 ملفات خلال شهر يناير المقبل  علي رأسها مشروع رعاية الفريق الأول لكرة القدم بجانب حقوق تسمية استاد النادي وكذلك صفقات الإنتقالات الشتوية .
ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي العديد من الإجتماعات في الفترة الماضية بهدف حسم تلك الملفات مبكرا .

صفقات الشتاء
توصلت إدارة الكرة بالأهلي الي اتفاق مبدئي لضم المغربي يوسف بلعمري ظهير ايسر الرجاء لدعم الفريق الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية بجانب مفاوضات مع ثنائي هجومي بينهم لاعب تحت السن ، كما تدرس ادارة الاهلي التفاوض لضم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي

رعاية الفريق الأحمر
تضع شركة الاهلي لكرة القدم اللمسات الأخيرة علي عقد الرعاية الجديد الذي يستمر حتي 2030 .
ومن المقرر ان يتم إعتماد عقد الرعاية الجديد عقب إنتهاء المفاوضات بشكل رسمي والذي سيصل حسب مصادر مقربة الي ارقام مالية تتخطي 3 مليار جنيه .

حقوق تسمية استاد النادي
يسعي مسئولي شركة القلعة الحمراء الي إنجاز ملف حقوق تسمية استاد النادي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الأمر في الفترة المقبلة


تفاصيل زيارة لايبزيج الألماني
عقد وفد الأهلي في ألمانيا، والذي ترأسه المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وضم نيرة علي المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم، عدة اجتماعات مع مسئولي نادي لايبزيج الألماني، برئاسة يوهان بلينجة المدير التجاري، وذلك من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين الناديين.
شهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول فلسفة العمل داخل كل نادٍ، وآليات تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض التجربة الألمانية في بناء منظومات إعداد اللاعبين وربطها بالفريق الأول بصورة احترافية، كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الإدارة الرياضية، والتخطيط طويل المدى، وتطوير الهياكل التنظيمية.
وتطرق الجانبان أيضًا إلى استعراض الاستراتيجيات التجارية والإعلامية، وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق، وتنمية الموارد، وبناء العلامة التجارية، بما يواكب المتغيرات الحديثة في صناعة كرة القدم ويعزز من الحضور المؤسسي للناديين على المستويين المحلي والدولي. وأكد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، للاتفاق على مجالات التعاون ووضع أطر واضحة للشراكة المستقبلية، بما يخدم أهداف التطوير الشامل ويدعم مسيرة النجاح لكلا الناديين.

النادي الاهلي محمود الخطيب كرة القدم بطولة الدوري الاهلي

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

امير هشام

أمير هشام يعلق على تشكيل منتخب مصر

نابولي

تشكيل نابولي أمام بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

محمود الخطيب

الأهلي يسعي لحسم ثلاث ملفات في يناير

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

