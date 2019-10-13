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فن

"خليفة".. ينضم لنجوم "مزيكا" ويبدأ مشواره الفنى بــ "أتحداك"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:16 م
المطرب الشاب خليفة
المطرب الشاب خليفة
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شيري نبيل
انضم المطرب الشاب خليفة، إلى نجوم شركة "مزيكا" وتعاقد معها على توزيع ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "أتحداك" وأيضا على تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية.. وقد قام خليفة بتوقيع التعاقد مع المهندس هشام الجزار العضو المنتدب لشركة مزيكا.

وقد عبر خليفة عن سعادته بعد انضمامه لشركة مزيكا الذى أكد أنها صرحا فنيا كبيرا فى مصر والوطن العربى، وأشار بأنه سيحرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت فى ألبوم "أتحداك" الذى سيضم 12 أغنية متنوعة ومختلفة ويتم طرحه خلال ايام.

وشارك فيه مجموعة من الشعراء وهم ابراهيم شتا محمود عبدالله عمر المصري احمد المالكي ابتسام محروس محمد رمضان مونتي.. وأيضا مجموعة من الملحنين وهم احمد يوسف محمدي مونتي علي نور محمد منصور مُعز علي.. والتوزيع الموسيقى مونتي واحمد أمين.

ومن ناحية أخرى تم طرح أغنية "جه عليا" وهى Video Music على موقع اليوتيوب من إخراج تامر سليم، وتعرض الآن على قناة مزيكا الفضائية.

كما يستعد الفنان خليفة لتصوير اغنيتين من الألبوم وهما "بوسيلى روحك" مع المخرج تامر سليم وسيتم تصويرها فى إحدى المدن الساحلية، وفى مفاجأة فنية سيخوض خليفة تجربة الإخراج لأول مرة مع أغنية "عيش" وسيتولى إخراجها وسيقوم بتصويرها فى القاهرة.
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