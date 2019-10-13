حقيقة عدم تجديد جامعة الأزهر للدكتور محمود توفيق بعد التحقيق معه

طالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بقيمة وقامة علماء الأزهر الشريف جامعا وجامعة.



وأوضح المركز الإعلامي -في بيان له اليوم- أنه ولصالح العمل فقد صدر قرار من الجامعة في وقت سابق بإيقاف الدكتور محمود توفيق، الأستاذ غير المتفرع من الخارج بجامعة الأزهر، عن العمل وإحالته للتحقيق فيما نسب إليه.



وأوضح البيان أنه وبعد التحقيق مع المذكور، لم تثبت صحة الادعاءات المنسوبة إليه، ولذا صدر قرار بإلغاء الوقف.



جدير بالذكر أن مجلس الجامعة وافق في جلسته رقم (٦٤٨) بتاريخ ٢٥ من سبتمبر ٢٠١٩ على تجديد تعيين الدكتور محمود توفيق، أستاذا غير متفرع من الخارج بالجامعة، بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات لمدة عامين ، علما بأن صدر له قرار جمهوري بتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



ونفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر –في بيانه- صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بحفظ مجلس الجامعة لموضوع تجديد تعيينه.



وأهاب المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تخص الجامعة وكافة المنسوبين إليها.