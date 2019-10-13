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أصل الحكاية

عبر عن حقيقة المصريين.. ما الذي فعله محمد فراج ليشيد به الرئيس السيسي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:51 م
الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
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كتب - محمد الصاحى
على مدار أسابيع لم يتوقف الحديث عن يلم «الممر» باعتباره أحد أهم الأعمال السينمائية الأخيرة التي ركزت على بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة، في الدفاع عن الوطن، خاصة وأن عرض الفيلم تزامن مع الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.

فيلم «الممر» الذي شاهده الكثيرون وحظي بإشادة الجميع، نظرا لما حققه من استطاع أن يجمع الأسرة المصرية من جديد أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة تلك الملحمة البطولية، التي تناول واحدة من بطولات أبناء القوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف.
عبر عن حقيقة المصريين..
اليوم كان الفيلم على موعد جديد وإشادة من نوع خاص، وذلك بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضورة الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمركز المنارة، باعتبار أن فيلم الممر عمل سينمائي، استطاع أن يقدم للمشاهد واحدة من آلاف البطولات والتحديات التي قدمها أبناء القوات المسلحة في سبيل استرداد أراضي سيناء وتطهيرها من الإحتلال.

إعجاب الرئيس السيسي بفليم «الممر»، جعله يؤكد أن الشباب المصري في حاجة إلى الكثير من مثل تلك الأعمال السينمائية التي تظهر بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة، قائلا: «احنا محتاجين فيلم زي ده كل 6 شهور، علشان الأجيال تعرف التضحيات اللي اتقدمت وبتتقدم كل يوم علشان خاطر الوطن».
عبر عن حقيقة المصريين..
الأداء المتميز للفنانين الذين شاركوا في فيلم الممر، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للإشادة بهم وبما قدموه من أداء سينمائي يعكس بطولة وتضحيات الأبطال الحقيقيين، الذين شاركوا في تلك الملحمة أيام حرب الاستنزاف، والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

ومن بين نجوم العمل السينمائي، كان الفنان محمد فراج على موعد لإشادة خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أشاد بدوره في العمل السينمائي والرسالة التي قدمها في هذا العمل، والتي تعكس حقيقة المصري في الحروب، في أنه لا يخاف من عدوه ولا يهابه.
عبر عن حقيقة المصريين..
الرسالة البطولية التي قدمها الفنان محمد فراج في الفيلم كانت خلال، لحظة تمثيل هجوم للطيران الإسرائيلي على أحد معسكرات القوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف، ورغم أن الهجوم كان بالطائرات إلا أنه وقف ممسكا ببندقيته، يصوب طلقاته باتجاه الطائرة ولم يهرب من طلقات الطائرة وما كانت تلقيه من متفجرات.

وبعد انتهاء الغارة الاسرائيلية، سأله قائد الكتيبه عن سبب وقوفه أمام الطائرة وعدم الاحتماء في أي ساتر، رد قائلا: «أنا نبخفش منهم يافندم.. حتى لو اللي بعمله دا انتحار المهم أن العدو يشوفني وانا عيني في عينه وأني مابخافش منهم، وأنهم لازم يعرفوا طول ماهما موجودين في البلد دي لازم يعرفوا انهم مش هيرتاحوا فيها، ولا هيشوفوا ولا يدوقوا طعم الراحة أبدا».

دور الفنان محمد فراج ورسالته التي وجهها في فيلم «الممر»، حظيت بإعجاب خاص من الرئيس السيسي، حتى قال خلال الندوة التثقيفية: «الصعيدي اللي بيقول اوريهم ان أنا واقف، دا صحيح لرمز شجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي أيا كان هذا التحدي.. وإن شاء الله احنا محتاجين أفلاك كتير من دي».
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