عبر عن حقيقة المصريين.. ما الذي فعله محمد فراج ليشيد به الرئيس السيسي

على مدار أسابيع لم يتوقف الحديث عن يلم «الممر» باعتباره أحد أهم الأعمال السينمائية الأخيرة التي ركزت على بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة، في الدفاع عن الوطن، خاصة وأن عرض الفيلم تزامن مع الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.

فيلم «الممر» الذي شاهده الكثيرون وحظي بإشادة الجميع، نظرا لما حققه من استطاع أن يجمع الأسرة المصرية من جديد أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة تلك الملحمة البطولية، التي تناول واحدة من بطولات أبناء القوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف.

اليوم كان الفيلم على موعد جديد وإشادة من نوع خاص، وذلك بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضورة الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمركز المنارة، باعتبار أن فيلم الممر عمل سينمائي، استطاع أن يقدم للمشاهد واحدة من آلاف البطولات والتحديات التي قدمها أبناء القوات المسلحة في سبيل استرداد أراضي سيناء وتطهيرها من الإحتلال.

إعجاب الرئيس السيسي بفليم «الممر»، جعله يؤكد أن الشباب المصري في حاجة إلى الكثير من مثل تلك الأعمال السينمائية التي تظهر بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة، قائلا: «احنا محتاجين فيلم زي ده كل 6 شهور، علشان الأجيال تعرف التضحيات اللي اتقدمت وبتتقدم كل يوم علشان خاطر الوطن».

الأداء المتميز للفنانين الذين شاركوا في فيلم الممر، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للإشادة بهم وبما قدموه من أداء سينمائي يعكس بطولة وتضحيات الأبطال الحقيقيين، الذين شاركوا في تلك الملحمة أيام حرب الاستنزاف، والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

ومن بين نجوم العمل السينمائي، كان الفنان محمد فراج على موعد لإشادة خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أشاد بدوره في العمل السينمائي والرسالة التي قدمها في هذا العمل، والتي تعكس حقيقة المصري في الحروب، في أنه لا يخاف من عدوه ولا يهابه.