تونس.. أول تعليق من نبيل القروي بعد خسارته في الانتخابات أمام قيس سعيد

قال المرشح الرئاسي التونسي الخاسر نبيل القروي، إن تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، مضيفا: "تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين".





وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بتونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.





وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة.





ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المائة من الأصوات في حين حاز القروي 23,1 في المائة من الأصوات.