جاريث بيل ينقذ المنتخب الويلزي أمام كرواتيا وينهي اللقاء بالتعادل

انتهت مباراة المنتخب الويلزى والمنتخب الكرواتي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما والتى أقيمت فى إطار منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات اليورو.



وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 8 من زمن اللقاء الذي شهد بداية قوية من جانب زملاء لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.



ونجح جاريث بيل، قائد المنتخب الويلزي في معادلة الكفة بالدقيقة 46 من زمن اللقاء، ليؤجل نجم ريال مدريد تأهل المنتخب الكرواتي إلى الجولة القادمة من تصفيات يورو 2020.



