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رياضة

شوقي غريب يكشف أسباب كثرة التبديلات في المنتخب الأولمبي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن آخر الوديات التي خاضها المنتخب أمام جنوب أفريقيا، وانتهت بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

وقال شوقي، في تصريحات هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مطمئن لأداء المنتخب الأولمبي، بنلعب بلاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما نحتاجه في البطولات المجمعة".

وأضاف غريب: "لازم نشوف الناس في مراكز مختلفة خلال المباريات الودية إلى الهدف الأساسي منها هو تجربة جميع اللاعبين، مثلا رمضان صبحي في مباريات السعودية الودية لعب كصانع لعب، اليوم أمام جنوب أفريقيا جهة اليسار، وغيره من اللاعبين يتم تجربتهم في أكثر من مركز".

وتابع: "رفضت اجازف باللاعبين المصابين في المباريات الودية من أجل الحفاظ عليهم في بطولة أفريقيا، من الوارد أن يكون هناك مباريات ودية مع المنتخبات المشاركة في البطولة في حالة حضور أحد منهم مبكرًا قبل البطولة".
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