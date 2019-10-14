صاحب الـ19 بطولة قارية .. أول تعليق لأحمد الأحمر عقب التتويج الأفريقي ليد الزمالك

أعرب أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته بحصول الفريق على بطولة إفريقيا بدولة الرأس الأخضر، واصفا إياها بالصعبة والغالية لأنها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة علي التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.



وأضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضا اصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله علي بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.



كان كوماندوز يد الزمالك قد توج بالبطولة الإفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية 33- 31 على فريق سبورتنج المصري.