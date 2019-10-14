أحمد عيد: التوفيق حالف الأهلي بالسوبر .. وميتشو فقد تركيزه في المباراة

أكد أحمد عيد لاعب الزمالك الأسبق، أن النادي الأهلي كان موفقا أمام الزمالك بمباراة السوبر.



وقال عبد الملك في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ميتشو فقد تركيزه أمام الأهلي، والأخير كان موفقا بشكل كبير في المباراة.



وأردف : كما أن جمهور الزمالك يبالغ في الاحتفالات، فشعر اللاعبون قبل المواجهة بأنهم فائزون، وهذا غير موجود بالكرة.



وأكمل : الزمالك فاز في أول مباراتين له بالدوري وتعادل مع نادي مصر، المباراة الاخيرة كان بها سقطة كبيرة لميتشو.



وأفصح : بعض اللاعبين لم يشاركوا ولا اعلم السبب.