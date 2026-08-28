مساعد الرئيس الروسي: بوتين يعقد محادثات مع شي جين بينج في 31 أغسطس في بيشكيك

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث سيناقش الزعيمان التعاون الثنائي وأهم القضايا الدولية.

وقال أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "ستبدأ في 31 أغسطس محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج... وبالنسبة لنا، يعد اجتماعًا بالغ الأهمية، سيكون هذا ثاني لقاء شخصي بين الزعيمين خلال العام الحالي".

وأشار مساعد الرئيس إلى أن الزعيمين سيناقشان خلال الاجتماع قضايا تطوير التعاون الثنائي وأهم القضايا الدولية.

وذكر مساعد الرئيس الروسي أن بوتين ونظيره الصيني سيبحثان خلال لقائهما في العاصمة القرغيزية بيشكيك، يوم 31 أغسطس مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".

وأضاف: "على الصعيد الثنائي، لن تتم مناقشة هذا الموضوع في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي فحسب، بل أيضاً خلال اللقاء مع الزعيم الصيني، المقرر عقده يوم 31 أغسطس".

وكان رئيس مؤسسة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، قد أعلن في سبتمبر 2025، توقيع مذكرة مع شركة النفط والغاز الصينية "الشركة الوطنية الصينية للبترول" بشأن بناء خط "قوة سيبيريا-2" بطاقة تصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، إلى جانب خط أنابيب العبور عبر منغوليا "اتحاد الشرق".

وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في مايو 2026، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هناك تقدماً في مشروع "قوة سيبيريا-2"، إلا أن الجانبين لم يصلا بعد إلى المرحلة النهائية من الاتفاقات.

يشار إلى أن بوتين سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، التي ستُعقد في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر. وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيعقد تسعة اجتماعات ثنائية على هامش القمة.