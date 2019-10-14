رئيس صندوق الثروة الروسي: مهتمون بالطرح العام الأولي لأرامكو

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف للصحفيين إن عددا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو.



وأضاف ديميترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية أن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك ستتم مناقشته خلال المحادثات في الرياض.



يأتي ذلك خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم إلى السعودية للقاء العاهل السعودي وولي العهد.