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توك شو

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:41 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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البهى عمرو
أفاد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، لتصل درجة الحرارة اليوم 29 درجة، وعلى شمال سيناء والسواحل الشمالية 30 درجة، والقاهرة والوجه البحري 30 درجة.

وأضاف إبراهيم عطا،خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدي البلد، تقديم الإعلامية فرح أيمن، هند النعسانى، أن هناك ظهورا للسحب المتوسطة والمنخفضة.

وأشار إبراهيم، إلى أن المناطق الجنوبية، وجنوب سيناء، معرضة لسقوط الأمطار.

وأوضح أن البلاد فى فترة الخريف، مؤكدًا أن اليوم الواحد يشهد فصول السنة الأربعة.
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