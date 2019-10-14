استقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. والبامية بـ20.. الأسماك ثابتة منذ الأمس والبلطي بـ28

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 14-10-2019



يقدم موقع صدى البلد الإخبارى عرضا يوميا لأسعار الخضروات والفواكه والأسماك وفقا لآخر تحديث لبوابة سوق العبور يوميا، وشهدت بداية تعاملات اليوم الاثنين استقرار أسعار أغلب الأنواع عند نفس أسعار أمس الأحد.



وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة،استقرارا، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



وتراوحت اسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 3 و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.



وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين بين 2 و5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ،الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات ، بامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.



واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها ، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات ، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات ، المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، المانجو العويس 20 و30 جنيها.



على جانب آخر، شهدت أسعار الأسماك، استقرارا، اليوم الاثنين 14-10-2019 وفقا لأحدث بيان لسوق العبور الجملة.



وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنبها.



سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يتراوح ما بين 30 – 90 جنيها.



وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها.



بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها.