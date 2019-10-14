دورة لأطباء الإسكندرية في الإنعاش القلبي والرئوي والميكروبيولوجيا

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبى للأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، بالتعاون بين الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية وإدارة التدريب في تخصصات الإنعاش القلبي والرئوي والميكروبيولوجيا.



ففيما يتعلق ببرنامج التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي CPR، قالت الدكتورة صافيناز رمصان مدير عام الطب العلاجى بالمديرية ان البرنامج التدريبي يتم تنفيذه على مرحلتين : الاولى محاضرات نظرية وورش عمل باستخدام المحاكاة وتعقد بمركز التدريب بسموحة.



وتابعت:"أما المرحلة الثانية تجرى داخل أقسام العناية المركزة المستشفيات تحت إشراف اساتذة القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية طبقا للبروتوكول المبرم بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب، مؤكدة ان البرنامج التدريبي مستمر حتى الانتهاء من تدريب جميع الاطباء العاملين بالمستشفيات التابعة للمديرية.



وحول بالدورة التدريبية للأطباء أخصائيي الميكروبيولوجيا بالمعامل التابعة للمديرية، قالت الدكتورة هبة الخياري، مديرة إدارة المعامل بالمديرية أن الورشة استمرت لمدة 3 أيام، وحضرها ١٦ طبيب ميكروبيولوجيا.



وأشارت إلى أن الدورة تناولت موضوعات أهمها الطرق الصحيحة لسحب ونقل العينات، والتعرف على البكتريا موجبة الجرام وسالبة الجرام، واختبارات الحساسية للمضادات الحيوية