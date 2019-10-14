إقبال كبير على دورة فن الطبخ الصيني المجانية بكونفشيوس عين شمس

أقام مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. إسراء عبد السيد دورة مجانية في فن الطبخ الصيني ،وذلك في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها المركز للتعريف بالثقافة الصينية في مختلف المجالات .



وقد لاقت الدورة إقبالًا واسعًا من طلاب اللغة الصينية بجامعة عين شمس ، حيث تم تدريبهم على كيفية إعداد بعض الأطباق الصينية الشهيرة .



ومن المقرر أن تستمر الأنشطة الثقافية للمركز يوم الجمعة من كل أسبوع.