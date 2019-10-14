سارة عصام لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح|شاهد

وجهت سارة عصام ، لاعبة نادي ستوك سيتي للكرة النسائية ، رسالة خاصة للمصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول.



وقالت سارة في فيديو ظهرت فيه :" بالتأكيد هناك أمل للإرتقاء بالكرة النسائية في الوطن العربي ، أريد أن أوجه رسالة لمحمد صلاح ، هو يعرف وجود الكرة النسائية في مصر ، وكلمته مؤثرة جدًا في الوطن العربي ، نرجو منه الدعم".



وتعد سارة لاعبة فريق ستوك سيتى الانجليزى ،أول محترفة في البريميرليج بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تحقق لقب الحذاء الذهبي وتفوز بصدارة هدافي فريقها برصيد 12 هدفا محققة لقبا غاليا و مجدا جديدا للكرة المصرية.