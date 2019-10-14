Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سارة عصام لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح|شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:16 م
محمد صلاح وسارة عصام
محمد صلاح وسارة عصام
Advertisements
إسماعيل محمود
وجهت سارة عصام ، لاعبة نادي ستوك سيتي للكرة النسائية ، رسالة خاصة للمصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول.

وقالت سارة في فيديو ظهرت فيه :" بالتأكيد هناك أمل للإرتقاء بالكرة النسائية في الوطن العربي ، أريد أن أوجه رسالة لمحمد صلاح ، هو يعرف وجود الكرة النسائية في مصر ، وكلمته مؤثرة جدًا في الوطن العربي ، نرجو منه الدعم".

وتعد سارة لاعبة فريق ستوك سيتى الانجليزى ،أول محترفة في البريميرليج بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تحقق لقب الحذاء الذهبي وتفوز بصدارة هدافي فريقها برصيد 12 هدفا محققة لقبا غاليا و مجدا جديدا للكرة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة عصام أول محترفة مصرية في الدوري الإنجليزي: سافرت للخارج لهذا السبب.. فيديو

حاصلة على الحذاء الذهبي.. لاعبة كرة قدم مصرية محترفة بإنجلترا تروي رحلة تحقيق حلمها

ترشيحاتنا

أفضل وأرخص سيارة زيرو في مصر 2020

أعمال تكفر كبائر الذنوب .. لديك 15 خيارا لها يمحو الله به الخطايا

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

بث مباشر.. وصول طائرة الرئيس الروسي إلى السعودية

رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلى أمام الزمالك بالدوري .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟