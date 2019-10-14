حسين أبو الغيط وكيلا لـ طب بنين أزهر القاهرة للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور حسين أبو الغيط، الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.



تدرج أبو الغيط في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل علي الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع علي دفعة ١٩٩١.



حصل علي ماجستير العظام ١٩٩٦ بتقدير جيد جدا، ثم حصل عل بعثة للحصول علي الدكتوراه في جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا.



شارك وكيل كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا.



وللعام الرابع علي التوالي أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع اقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية.



أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.