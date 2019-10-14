قريبا.. رئيس وزراء الكويت يزور مصر لزيادة الاستثمارات لأكثر من 15 مليار دولار

أكد سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية ، مشيرا إلى أنها تشهد تطورات كبيرة على مختلف الاصعدة ، علاوة على التوافق التام في الرؤى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين ، وكان آخرها الزيارة الاخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .



وأشار الذويخ الى أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية ، مشيرا إلى أنها "قوية وعريقة " و تتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات ، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة ، واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون في مصر المحبة والأمان ، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي .



وأوضح سفير الكويت ان الفترة القادمة سوف تشهد زيارة مهمة لرئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح علي رأس وفد كبير يضم عددا من الوزراء ، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال ، من المقرر أن تشهد لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اضافة الى توقيع عدة اتفاقيات تغطي بعض مجالات التعاون بين البلدين ، وفي مقدمتها الاستثمارات بهدف إعطاء دفعة جديدة تتواكب مع المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن .



وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة بما يتجاوز 15 مليار دولار ، كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة أعداد السائحين الكويتيين ليقترب من 200 ألف سائح عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، هذا بالإضافة الي جالية كويتية كبيرة تتجاوز 20 ألف كويتي تتكون في معظمها من الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ، وفي المقابل تستضيف الكويت اعدادا كبيرة من المواطنين المصريين بما يتجاوز 700 ألف مواطن ، يحظون بكل الرعاية والاهتمام ويساهمون في الانجازات النهضوية الضخمة التي تشهدها الكويت حاليا .

